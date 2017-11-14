Помощника прокурора Первомайского района, убившего в ДТП женщину, уволили

Помощника прокурора Первомайского района Данияра Сейталиева уволили. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в ГП КР.

По их данным, по факту нахождения у него в машине 25 уголовных дел, которые по инструкции должны храниться в канцелярии Первомайского суда, назначили служебное расследование, но результатов нет до сих пор. Непонятно также, почему Данияр Сейталиев оказался под подпиской о невыезде, тогда как 22 июля суд определили ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО на два месяца.

Ранее ИА «24.kg» сообщало, что дело о ДТП с участием помощника прокурора Первомайского района Сейталиева передано в городской суд Токмака.

19 июля на объездной дороге он, находясь за рулем «Тойоты», врезался в «Хонду Стрим». В результате погибла девушка. Экспертиза установила, что виновник ДТП был пьян.

«Девушка сидела сзади. Удар был настолько сильным, что ее выбросило из машины, и она погибла на месте. На переднем сиденье авто находилась подруга погибшей, она получила тяжелые травмы и сейчас находится в больнице, врачи борются за ее жизнь. У мужа погибшей перелом руки и другие травмы», — сообщили источники.

В «Хонде» были еще люди. Их спасло только то, что незадолго до столкновения они вышли подышать воздухом и размяться.

Виновник аварии сбежал с места ДТП, но на обочине обронил удостоверение, по которому его оперативно нашли и задержали коллеги из прокуратуры.

У погибшей остался двухлетний ребенок.