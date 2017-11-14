Напряжение между странами сократит турпотоки в Кыргызстан из Казахстана

«Увы, сегодняшнее напряжение способствует сокращению туристических потоков в Кыргызстан и их перераспределению», — сообщила глава Туристской ассоциации РК Рашида Шайкенова казахстанскому информационно-аналитическому порталу 365info.kz.

По ее данным, 2-3 года назад, во время политической нестабильности в Кыргызстане, казахстанские туристы практически перестали ездить на Иссык-Куль. «Последние годы ситуация стабилизировалась, и наши туроператоры вновь открыли продажи туров на Иссык-Куль. Но, как показывает опыт, после подобных инцидентов, когда понижается спрос и прекращаются продажи, восстановление прежних объемов туризма — процесс достаточно долгий», — отметила Рашида Шайкенова.

По ее словам, по вопросам посещения гор с Кыргызстаном сегодня также есть немало договоренностей, которые, увы, буквально зависли в воздухе.

«Многие иностранцы приезжают в Казахстан, чтобы затем отправиться в Кыргызстан на восхождение на пик Хан-Тенгри. Два года тому назад со стороны нашего правительства правительству Кыргызстана было сделано предложение открыть временные сезонные пункты перехода через границу для туристов, отправляющихся по горным маршрутам. Это позволило бы сократить дорогу почти на сутки», — сказала Рашида Шайкенова.

Но, как считает эксперт, с учетом нынешней ситуации этот вопрос вряд ли в ближайшее время сдвинется с места. В таких ситуациях в первую очередь страдает турист.

Мы надеемся, что к летнему сезону 2018 года ситуация стабилизируется. Рашида Шайкенова

По ее наблюдениям, среди казахстанцев спрос в туризме в течение двух последних лет перераспределяется в сторону казахстанских курортов.