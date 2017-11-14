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Общество

Кыргызский кинорежиссер стал победителем международного конкурса

Молодой кыргызский кинорежиссер Нурлан Анарбаев стал победителем международного конкурса видео в категории «профессионалы», объявленном Секретариатом горного партнерства #MountainsMatter — ГОРЫ ВАЖНЫ. Информацию ИА «24.kg» подтвердил сам выигравший престижный конкурс.

из Интернета
Фото из Интернета. Кинорежиссер Нурлан Анарбаев

По данным организаторов, Нурлан Анарбаев представит свою работу на концерте в Риме в честь Международного дня гор в рамках мероприятий конференции «Горы под давлением: климат, голод, миграция».

В международном конкурсе приняли участие представители Великобритании, Франции, Перу, Хорватии, Бразилии и других стран.

«Кыргызстан стоял у истоков зарождения международного горного движения. Первый Бишкекский горный саммит, Международный год гор, объявленный Резолюцией ООН по инициативе Кыргызстана, — это все начиналось здесь, это все о маленькой горной республике! И у Кыргызстана есть все шансы вновь заявить о себе как о лидере горного движения и выступить с инициативой создания коалиции горных стран по примеру островных стран, которые имеют большой вес в международных переговорных процессах и активно лоббируют свои интересы, привлекая внимание мировой общественности к своим проблемам и ресурсы на их решение», — сообщили организаторы конкурса.

Справка ИА «24.kg». Международный день гор ежегодно отмечается 11 декабря по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Примечательно, что в этом году отмечается еще одна дата — 15-летие Горного партнерства, глобального альянса ООН горных стран, куда входят правительства 58 стран, 16 межправительственных организаций и 235 основных групп из представителей гражданского общества, НПО и частного сектора.
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