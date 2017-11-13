19:38
+11
USD 69.73
EUR 81.12
RUB 1.18
Общество

Кыргызстан нуждается в японских деньгах

Министр экономики Артем Новиков на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в КР Есихиро Ямамура отметил, что Япония на протяжении многих лет была и продолжает оставаться для Кыргызстана одним из наиболее дружественных и надежных партнеров.

«Но существующий потенциал в торгово-экономическом аспекте не используется в полной мере. В этом контексте крайне важно направить совместные усилия на развитие и интенсификацию именно этих направлений», — сказал Артем Новиков.

По итогам встречи стороны согласились создать нормативно-правовую базу, чтобы усилить сотрудничество и договорились о начале официальных переговоров по заключению двустороннего соглашения. Оно будет направлено на привлечение японских инвестиций. 
Ссылка:
просмотров: 185
Версия для печати
Материалы по теме
Гимн Кыргызстана сыграли на электрогитаре
Кинематографист Дэйв Кац: Кыргызстан — рай для пейзажного фотографа
Учителя перед одноклассниками унижают детей, которые не сдают взносы
Перевозчики из Кыргызстана игнорируют транспортное законодательство Казахстана
Что для вас дни истории и памяти предков?
Китаянка Мын Цзя о том, как маршрутки помогают развивать память
Российские и кыргызские ученые по-разному оценивают роль Октябрьской революции
Во всех регионах Кыргызстана цена на уголь выросла
Угля для населения и бюджетных учреждений в Кыргызстане достаточно
Как в Ташкенте изучают творчество Чингиза Айтматова
Популярные новости
Приказ об&nbsp;увольнении шести главврачей Минздрав &laquo;готовил тайно&raquo; Приказ об увольнении шести главврачей Минздрав «готовил тайно»
Глава Минздрава рассказал, как депутат парламента просил устроить на&nbsp;работу Глава Минздрава рассказал, как депутат парламента просил устроить на работу
У «Белого дома» в Бишкеке активисты собираются на митинг У «Белого дома» в Бишкеке активисты собираются на митинг
В&nbsp;Кыргызстане вновь подорожал бензин В Кыргызстане вновь подорожал бензин
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; соболезнует в&nbsp;связи со&nbsp;смертью Улана Чолпонбаева ЗАО «Альфа Телеком» соболезнует в связи со смертью Улана Чолпонбаева
Клуб любителей тенниса &laquo;9&nbsp;рота&raquo; скорбит в&nbsp;связи с&nbsp;утратой Улана Чолпонбаева Клуб любителей тенниса «9 рота» скорбит в связи с утратой Улана Чолпонбаева
Выбирай правильный тариф, студент! Выбирай правильный тариф, студент!
Первым делом, первым делом... абоненты! Первым делом, первым делом... абоненты!