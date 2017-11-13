Кыргызстан нуждается в японских деньгах

Министр экономики Артем Новиков на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в КР Есихиро Ямамура отметил, что Япония на протяжении многих лет была и продолжает оставаться для Кыргызстана одним из наиболее дружественных и надежных партнеров.

«Но существующий потенциал в торгово-экономическом аспекте не используется в полной мере. В этом контексте крайне важно направить совместные усилия на развитие и интенсификацию именно этих направлений», — сказал Артем Новиков.

По итогам встречи стороны согласились создать нормативно-правовую базу, чтобы усилить сотрудничество и договорились о начале официальных переговоров по заключению двустороннего соглашения. Оно будет направлено на привлечение японских инвестиций.