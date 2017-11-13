Дело по ДТП с участием помощника прокурора Первомайского района передано в суд

Дело по ДТП с участием помощника прокурора Первомайского района Данияра Сейталиева передано в городской суд Токмака. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Об этом ИА «24.kg» сообщили в канцелярии суда.

19 июля 2017 года на объездной дороге случилось страшное ДТП. Помощник прокурора Первомайского района Бишкека Данияр Сейталиев, находясь за рулем «Тойоты», врезался в «Хонду Стрим». В результате погибла молодая девушка. Экспертиза установила, что виновник ДТП был пьян.

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За рулем «Хонды» находился муж погибшей, но в момент столкновения их машина стояла на обочине объездной трассы.

«Девушка сидела сзади. Удар был настолько сильным, что ее выбросило из машины, она погибла на месте. На переднем сиденье авто находилась подруга погибшей, она получила тяжелые травмы, сейчас находится в больнице, врачи борются за ее жизнь. У мужа погибшей — перелом руки и другие травмы», — сообщили источники.

В «Хонде» были еще люди, их спасло только то, что незадолго до столкновения они вышли подышать воздухом и размяться.

Виновник аварии с места ДТП сбежал, но на обочине обронил удостоверение, по которому его оперативно нашли и задержали коллеги из прокуратуры.

У погибшей остался двухлетний ребенок, родители не брали его в поездку, в тот день он остался дома с бабушкой.

Кроме того, в машине Данияра Сейталиева нашли 25 приостановленных уголовных дел. По закону все они должны храниться в канцелярии надзорного органа.