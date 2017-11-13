14 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

В Бишкеке:

13.00-18.00 — жилмассив «Энесай» (2-я, 3-я улицы);

9.00-17.00 — улица Абая, 97.

В Иссык-Кульской области: