14 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».
В Бишкеке:
- 13.00-18.00 — жилмассив «Энесай» (2-я, 3-я улицы);
9.00-17.00 — улица Абая, 97.
В Иссык-Кульской области:
- 9.00-17.00 — села Кызыл-Суу, Чон-Кызыл-Суу, Токтоян, Боконбаево,Черик, Бору-Баш, города Балыкчи (улицы Олимпийская, Аманбаева, Мамбеталиева, Гагарина), Каракол (улицы Люксембург, Гебзе, Коммунистическая, Пчеловодная, Жакыпова, К.Маркса, Токтогула, Абдрахманова, Алыбакова, Московская, Гагарина, Туманова, Ташкентская, Либкнехта, Кыштобаева, Туркестанская, Пролетарская, Салиева, Орозбекова, Крутикова, Ленина, Масалиева, Турскестанская, Карасаева, Жамансариева, Чичерина, Ахумбаева, Ленина, Ахунбаева, Кузбасская, Фрунзенская, шоссе Кучукова).