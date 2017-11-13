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Общество

Суд Шыкмаматова. Информация эксперта не касалась автомашины депутата

 Сегодня на судебном заседании в Первомайском районном суде, где рассматривается уголовное дело в отношении депутата фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова, эксперт ОсОО «Азия — Оценка» Ниязбек Богубаев заявил, что информация, представленная им, не имела никакого отношения к автомашине подсудимого.

В ходе допроса он заявил, что следственный отдел Госкомитета национальной безопасности сделал запрос, но просили представить не его экспертное заключение, а просто информацию о стоимости автомашины.

По словам Ниязбека Богубаева, он не знал, что документ ляжет в основу обвинения.

«Я думал, что речь идет об угоне автомашины или контрабандном грузе, так как обычно ко мне обращаются за такой информацией», — пояснил суду Ниязбек Богубаев.

На вопрос подсудимого Алмамбета Шыкмаматова, могла бы автомашина его супруги стоить $10 тысяч, ответил, что его ответ на запрос ГКНБ конкретно к данной машине не имел никакого отношения.

По словам эксперта, в информации, предоставленной ГКНБ, он не учитывал комплектацию, модификацию, кожаный салон, состояние машины, электропакеты.

«Исходя из рыночной стоимости я взял самую низкую цену автомашины в удовлетворительном состоянии, потому что люди, как правило, стараются брать машины дешевле. На рынке же есть авто  гораздо дороже и в отличном состоянии. И цена на такие машины варьируется от $11 до $17 тысяч», — пояснил суду эксперт.

17 февраля генеральный прокурор возбудил уголовное дело в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова по статье 303 (коррупция) УК КР. По информации ГП КР, Алмамбет Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль жены, продав его победителю тендера — компании «Барат Люкс» за $13,5 тысячи, но Генпрокуратура считает, что реальная цена автомобиля на то время составляла около $10 тысяч.
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