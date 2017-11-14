Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке во вторник, 14 ноября, без осадков. Воздух прогреется до +12 градусов. Максимальная температура ожидается с 12.00 до 15.00. День уменьшился до 9 часов 47 минут: восход Cолнца в 7.52, заход — в 17.39. Слабая магнитная буря возможна в 21.00.

С прогнозом погоды по Кыргызстану можете ознакомиться здесь.

Перекрытые дороги

Перекрытыми остаются, например, улицы:

— Турусбекова — от Чуйкова до Жибек Жолу;

— Оберон — от Анкары до Льва Толстого в жилмассиве «Кара-Жигач»;

— Куюкова — от Баха до Муромской в жилмассиве «Арча-Бешик».

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Отключение света, газа и воды

В Бишкеке света не будет:

— 13.00-18.00 — жилмассив «Энесай» (2-я, 3-я улицы);

— 9.00-17.00 — улица Абая, 97.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Газ отключат:

— в районе, ограниченном отрезками улиц Араванской, Ростовской, Асановой, Куренкеева, Краснодонцев, проспекта Жибек Жолу;

— в микрорайоне «Тунгуч», 64/4, 64/5, на улице Токомбаева, 73;

Памятные даты

14 ноября — Всемирный день борьбы с диабетом. Он был введен в 1991 году в ответ на угрозу роста заболевания диабетом во всем мире.

С 2007 года Всемирный день борьбы с диабетом проводится под эгидой ООН. Сегодня это крупнейшая в мире кампания по информированию о заболевании, охватывающая более миллиарда человек.

14 ноября было выбрано, чтобы увековечить заслуги канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга, родившегося в этот день в 1891 году.

Фредерик Бантинг с врачом Чарльзом Бестом сыграли решающую роль в открытии в 1922 году инсулина.

Диабет — это хроническая болезнь, которая возникает, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин.

Сегодня также отмечают Международный день логопеда. Его пока празднуют в узком кругу специалистов.

Впервые вопросы коррекции речевых нарушений описаны в работах по сурдопедагогике ХVII века (в то время понятие глухонемоты еще мало отличали от слухонемоты и других дефектов речи у слышащих).

Со второй половины ХIХ века изучение недостатков речи при нормальном слухе приобрело самостоятельное, но по преимуществу медицинское направление.

Куда сходить

Культура

— В 11.00 в отеле Jannat Regency начнется бесплатный семинар-практикум по Грузии от компании Georgia Travel RSP.

Дороги мира, полные чудес, манят и влекут, и одна из таких дорог ведет в солнечную Грузию. Эта страна привлекает туристов своими величественными цепями гор и бесконечными пляжами, знаменитыми санаториями и горнолыжными курортами, многовековой историей и богатой культурой, вкусной кухней и памятниками архитектуры, мелодичными песнями и огненными танцами. Добро пожаловать в страну перекрестков мировых культур!

— В 18.00 в компании Feel Good состоятся управленческие поединки.

Многие не знают, как выйти из той или иной ситуации. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и верно поступить в той или иной ситуации.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Сегодня пройдет пятый тур отборочных соревнований на Кубок Азии-2019 по футболу, группа А.

Играют сборные Кыргызстана и Макао.

В настоящее время отечественная дружина с четырьмя очками идет второй в турнирной таблице. Месяц назад в четвертом туре отбора она сыграла в гостях вничью с командой Мьянмы. С представителями Макао кыргызстанцы встречались в первом туре в Бишкеке и победили. В нынешнем поединке нашим футболистам тоже обязательно нужно выиграть, иначе на мечтах об участии в финальной стадии континентального первенства можно ставить крест.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.00, Кыргызская государственная медицинская академия — день открытых дверей;

— 9.00, отель «Орион» — круглый стол «Избирательная система и перспективы ее реформирования»;

— 9.30, памятник Курманджан датке — акция «День диабета»;

— 11.00, ИА «24.kg» — пресс-конференция «Мировое признание: Кыргызстан стал одной из лучших стран в решении проблем продовольственной безопасности и улучшения питания населения»;

— 11.00, АКИpress — пресс-конференция «Бакыт Керимбеков: вопросы президенту КР через журналистов, касающиеся превышения полномочий».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.