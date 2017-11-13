В Соцфонде думают, как заставить кыргызстанцев делать страховые взносы

В Социальном фонде думают, как заставить кыргызстанцев делать страховые взносы. Об этом заявлено сегодня на заседании профильного парламентского комитета.

По словам председателя Соцфонда Тенизбека Абжапарова, средняя пенсия по республике составляет 5 тысяч 517 сомов. При этом прожиточный минимум пенсионера – 4,3 тысячи сомов.

Депутат Наталья Никитенко поинтересовалась размером минимальной пенсии. Чиновник ответил, что такого понятия нет, рассчитывается только средняя пенсия.

«Есть три вида, в том числе по возрасту, по инвалидности. К примеру, те, кто выходят на пенсию по возрасту, получают минимальную пенсию в 1,7 тысячи сомов за недостаточный стаж (требуемый стаж для женщин – 20 лет при возрасте 58 лет, у мужчин – 25 лет при возрасте 63 года). У кого-то страховой стаж составляет всего 10-12 лет, соответственная у них и пенсия», - сказал Тенизбек Абжапаров.

«Будем индексировать базовую часть пенсии ежегодно для тех, у кого пенсия ниже прожиточного минимума. А вообще необходимо ввести хотя бы минимальный стаж, чтобы люди платили страховые взносы. Сегодня даже если у человека 5 лет стажа, мы назначаем ему пенсию. Без уплаты страховых взносов довести пенсию до прожиточного минимума невозможно», - добавил глава Соцфонда.

Наталья Никитенко подчеркнула, что пенсионеры находятся в удручающем положении. «И само выражение «прожиточный минимум пенсионера» звучит дискриминационно», - заметила нардеп.

На заседании заслушивают отчет об исполнении бюджета Соцфонда за 2016 год.