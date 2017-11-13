В Кыргызстане за шесть лет количество детсадов увеличилось в 2,5 раза

С 2011 года в Кыргызстане количество детских садов выросло в 2,5 раза. Об этом рассказала на презентации проекта «Развитие механизмов финансирования безопасности школьной образовательной среды в КР» министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

По ее словам, за этот же период охват детей дошкольным образованием увеличился в два раза. «Сегодня 22 процента детей в возрасте от 3 до 5 лет посещают детские сады», — сказала министр.

Как она отметила, большую роль в строительстве новых дошкольных образовательных организаций играют местные органы власти.