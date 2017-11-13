Судья городского суда «подарил» 367 квадратных метров земли ошанину

Бывший судья Ошского городского суда произвел неправомерное отчуждение муниципальной земли. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры.

По его данным, возбуждено уголовное дело в отношении экс-судьи Ошского горсуда и других лиц за злоупотребление должностным положением, вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления и мошенничество.

Установлено, что в апреле 2013 года мэрия Оша предоставила во временное пользование сроком на 3 года земельный участок площадью 148 квадратных метров гражданину К.Б. Однако он, получив участок под размещение временного торгового павильона легкой конструкции, самовольно расширил площадь до 515 квадратных метров и построил кафе-столовую.

После чего, зная об отсутствии прав собственника, обратился в суд с исковым заявлением о признании за ним права частной собственности.

По результатам судебного рассмотрения 4 ноября 2013 года судья Ошского городского суда вынес неправосудное решение об удовлетворении иска, признав за истцом право частной собственности на возведенное на участке здание. На основании решения местный регистрационный орган выдал госакт о праве частной собственности.

К.Б. продал объект за 3 миллиона 640 тысяч сомов.

На основании кассационной жалобы УМС мэрии Оша 10 ноября 2015 года решение судьи отменено постановлением Ошского областного суда, и гражданское дело направлено в тот же суд на новое рассмотрение.

Определением Ошского городского суда 9 июня 2016 года исковое заявление К.Б. оставлено без рассмотрения. В настоящее время ведется следствие.