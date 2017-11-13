В некоторых районах Бишкека 13-17 ноября не будет газа

В некоторых районах Бишкека 13-17 ноября в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача природного газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».
По ее данным, газа не будет:
- 13-14 ноября — в районе, ограниченном отрезками улиц Араванской, Ростовской, Асановой, Куренкеева, Краснодонцев, проспекта Жибек Жолу;
- 14-15 ноября — в микрорайоне «Тунгуч», 64/4, 64/5, на улице Токомбаева, 73;
- 15-17 ноября — в районе, ограниченном отрезками улиц Салиевой, Буденного, Курманджан Датки, проспекта Чуй.