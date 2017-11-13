В некоторых районах Бишкека 13-17 ноября не будет газа

В некоторых районах Бишкека 13-17 ноября в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача природного газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, газа не будет: