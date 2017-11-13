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Общество

Жогорку Кенеш не уложился в выделенную на услуги химчистки сумму

Жогорку Кенеш не уложился в сумму, выделенную на услуги химчистки, и просит еще 28,8 тысячи сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Ранее провели тендер на оказание услуг химчистки. Договор на 144 тысячи сомов заключили с ОсОО «Роуд Стар». 23 октября в отдел материально-технического обеспечения поступила служебная заявка от заведующего отделом эксплуатации здания и коммуникаций об увеличении на 20 процентов суммы договора в связи с возникшими дополнительными потребностями в химчистке ковровых изделий и мягкой мебели.

Источники финансирования предусмотрены в Плане государственных закупок, дополнительно будут внесены изменения на увеличение источников финансирования. Общая сумма составит 172,8 тысячи сомов. Деньги выделяют из республиканского бюджета.
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