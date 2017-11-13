В Баткене супругам-инвалидам собрали миллион сомов на строительство дома

В Баткенской области супружеской паре с ограниченными возможностями здоровья бизнесмен выделил 700 тысяч сомов на строительство дома, а областная администрация устроила благотворительный марафон и собрала еще почти 300 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представительства правительства в области.

По ее данным, на марафоне собрали 293 тысячи 577 сомов, на которые супружеская пара Эльмират и Кундуз намерены достроить дом, купить мебель и посуду.

Ранее пожелавший остаться неизвестным предприниматель выделил им 700 тысяч сомов на строительство дома.

Супруги жили в съемной квартире и половину социального пособия тратили на оплату жилья.