В Минсельхозе в нарушение закона 84 сотрудникам выплатили 5 миллионов сомов

В Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации в нарушение закона 84 сотрудникам было выплачено 5 миллионов 496 тысяч сомов. Об этом говорится в отчете аудита Счетной палаты Кыргызстана.

По его данным, в 2016 году в ведомстве в нарушение положений законов «О государственной службе» и «О государственной и муниципальной службе» эти сотрудники являлись исполняющими обязанности на вакантных должностях (на государственной службе), на оплату труда которых в 2016 году всего было начислено почти 5,5 миллиона сомов.

Отмечается, что согласно закону необходимо было своевременно провести конкурс на замещение вакантных должностей и соблюсти все его требования.