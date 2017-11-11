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Общество

В Минсельхозе в нарушение закона 84 сотрудникам выплатили 5 миллионов сомов

В Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации в нарушение закона 84 сотрудникам было выплачено 5 миллионов 496 тысяч сомов. Об этом говорится в отчете аудита Счетной палаты Кыргызстана.

По его данным, в 2016 году в ведомстве в нарушение положений законов «О государственной службе» и «О государственной и муниципальной службе» эти сотрудники являлись исполняющими обязанности на вакантных должностях (на государственной службе), на оплату труда которых в 2016 году всего было начислено почти 5,5 миллиона сомов.

Отмечается, что согласно закону необходимо было своевременно провести конкурс на замещение вакантных должностей и соблюсти все его требования.  
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