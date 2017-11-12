13 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.30-18.00 — улица Малдыбаева;

9.00-19.00— жилмассивы «Энесай» (улицы 8-13-я), «Келечек» (3-я, 5-я, 12-я улицы), улицы Кайынды, Абдыкадырова, Фрунзе, Салиевой, Западная, Саратовская, Гражданская, Абдымомунова, Огонбаева, Курманжан Датка, Ереванская, переулок Таллинский;

9.00-17.00 — улица Абая,99);

9.00-18.00 — улицы Каракульская, Репина, Куюковой, Раззакова, Киевская, Эркиндик, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Ойсул-Ата, Арча-1), «Ынтымак» (улица Азия);

9.30-18.00 — улица Кулиева (за БЧК).

В Чуйской области:

9.00-17.00 — села Пригородное (улицы Дорожная, Широкая, Серегина, 8 Марта, Марата, Береговая), Октябрское (улицы Шопокова, Киевская, Молодежная, Крупская, Молодой Гвардии, Веселая, Фрунзе, Шоссейная), Садовое (улицы Зеленая, Пушкина), Аламедин (район ГЭС-3, улицы Пролетарская, Гэсовская), Восток (улицы Энгельса, Карла Маркса, Ленина, Тельмена), Айдарбек (улица Кайырма), Кайырма (улица Кайырма), Пригородное (улицы Дорожная, Серегина), Карла Маркса (улицы Кулатаева, Карла Маркса), Виногродное (улица Токтогула), Ленинское (улица Алма-Атинская), Беловодское (улицы Ломоносова, Щорса, Красноармейская, Железнодорожная, 50 лет Киргизии);

16.00-18.00 — село Сокулук (улицы Краснодарская, Индустриальная);

9.00-18.00 — села Новопавловка (улицы Северная, Корсаковых, Крупская, Луговая, Садовая, Фрунзе, Свердлова, Репина, Лавровых, Деповская), Студенческое (улица Намазалы ажи), Военно-Антоновка (улицы Советская, Кирова), Новопавловка (улицы Керме-Тоо, Эне-Сай, Кызыл-Кия, Хан-Тенир), Джаны-Пахта (улицы Садовая, Больничная, Школьная, переулок Сагымбаева, МТФ).

В Ошской области:

9.00-17.00 — сельская управа Кароол.

В Баткенской области: