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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписано постановление, распоряжения:

— о некоторых вопросах организации деятельности МВД КР; Подробнее
— об освобождении Бактыбека Кудайбергенова от должности полномочного представителя правительства КР в Чуйской области;
— о назначении Улана Карагулова полномочным представителем правительства КР в Чуйской области. Подробнее

Сообщает пресс-служба президента КР:

— подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него;
— Толгонай Стамалиева назначена заведующей отделом информационной политики аппарата президента. Подробнее

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