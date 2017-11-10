Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписано постановление, распоряжения:
— о некоторых вопросах организации деятельности МВД КР; Подробнее
— об освобождении Бактыбека Кудайбергенова от должности полномочного представителя правительства КР в Чуйской области;
— о назначении Улана Карагулова полномочным представителем правительства КР в Чуйской области. Подробнее
Сообщает пресс-служба президента КР:
— подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него;
— Толгонай Стамалиева назначена заведующей отделом информационной политики аппарата президента. Подробнее
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