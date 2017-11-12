Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В воскресенье, 12 ноября, в Бишкеке снова солнечно и осадков не ожидается. Воздух прогреется до +12 градусов: максимальная температура ожидается с 12.00 до 15.00. День уменьшился до 9 часов 52 минут: восход солнца в 7.49, заход — в 17.41.
Памятные даты
12 ноября — Всемирный день борьбы с пневмонией.
Праздник появился по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии. В 2009 году Всемирная организация здравоохранения совместно с ЮНИСЕФ объявили «Глобальный план действий по профилактике пневмонии и борьбе с ней».
Пневмония распространена повсеместно, но больше всего от нее страдают дети Южной Азии и Африки.
Куда сходить
Культура
— В Cave Coffee в 16.00 начнется мастер-класс «Совы из осенних листьев».
Дети сделают осенних сов из веточек и опавших листьев. Всех ждут представление кукольного театра и чаепитие. Запись по телефону 0555827028.
— В 17.00 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева балет «Жизель».
В основе балета старинная поэтическая легенда о «вилиссах» — невестах, умерших до свадьбы. В полночь они выходят из своих могил и танцуют, словно стремясь продлить свои девичьи пляски и игры, так жестоко прерванные смертью. Горе путнику, который встретится им.
— В 18.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова начнется графическая сюита «Поле».
Уникальное событие в мире театрального искусства Кыргызстана — премьера графической сюиты «Поле» по повести Ч.Айтматова «Материнское поле». Новый жанр, новый формат, новые сценические решения. Подробнее
— В 19.00 в ololohaus покажут фильм Андрея Тарковского «Солярис».
На космическую станцию прибывает новый обитатель — психолог Крис Кельвин. Поначалу ему кажется, что немногие уцелевшие на станции ученые сошли с ума. Потом он и сам становится жертвой жуткого наваждения: ему является его бывшая возлюбленная Хари, некогда на Земле покончившая с собой.
Куда еще стоит отправиться на этих выходных, читайте в нашей «Афише».
Спорт
— В спортклубе «Ахиллес» начинается завершающий день чемпионата Бишкека по тайскому боксу.
Участники бьются в трех возрастных группах: 6-7, 8-9 и 10-11 лет. Турнир посвящен сохранению снежного барса.
Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».
Перекрытые дороги
Перекрытыми остаются, например, улицы:
— Турусбекова от — Чуйкова до проспекта Жибек Жолу;
— Оберон — от Анкары до Толстого в жилмассиве «Кара-Джигач»;
— Куюкова — от Баха до Муромской в жилмассиве «Арча-Бешик».
С полным списком можно ознакомиться здесь.
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