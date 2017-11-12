Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В воскресенье, 12 ноября, в Бишкеке снова солнечно и осадков не ожидается. Воздух прогреется до +12 градусов: максимальная температура ожидается с 12.00 до 15.00. День уменьшился до 9 часов 52 минут: восход солнца в 7.49, заход — в 17.41.

Памятные даты

12 ноября — Всемирный день борьбы с пневмонией.

Праздник появился по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии. В 2009 году Всемирная организация здравоохранения совместно с ЮНИСЕФ объявили «Глобальный план действий по профилактике пневмонии и борьбе с ней».

Пневмония распространена повсеместно, но больше всего от нее страдают дети Южной Азии и Африки.

Куда сходить

Культура

— В Cave Coffee в 16.00 начнется мастер-класс «Совы из осенних листьев».

Дети сделают осенних сов из веточек и опавших листьев. Всех ждут представление кукольного театра и чаепитие. Запись по телефону 0555827028.

— В 17.00 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева балет «Жизель».

В основе балета старинная поэтическая легенда о «вилиссах» — невестах, умерших до свадьбы. В полночь они выходят из своих могил и танцуют, словно стремясь продлить свои девичьи пляски и игры, так жестоко прерванные смертью. Горе путнику, который встретится им.

— В 18.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова начнется графическая сюита «Поле».

Уникальное событие в мире театрального искусства Кыргызстана — премьера графической сюиты «Поле» по повести Ч.Айтматова «Материнское поле». Новый жанр, новый формат, новые сценические решения. Подробнее

— В 19.00 в ololohaus покажут фильм Андрея Тарковского «Солярис».

На космическую станцию прибывает новый обитатель — психолог Крис Кельвин. Поначалу ему кажется, что немногие уцелевшие на станции ученые сошли с ума. Потом он и сам становится жертвой жуткого наваждения: ему является его бывшая возлюбленная Хари, некогда на Земле покончившая с собой.

Куда еще стоит отправиться на этих выходных, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В спортклубе «Ахиллес» начинается завершающий день чемпионата Бишкека по тайскому боксу.

Участники бьются в трех возрастных группах: 6-7, 8-9 и 10-11 лет. Турнир посвящен сохранению снежного барса.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Перекрытые дороги

Перекрытыми остаются, например, улицы:

— Турусбекова от — Чуйкова до проспекта Жибек Жолу;

— Оберон — от Анкары до Толстого в жилмассиве «Кара-Джигач»;

— Куюкова — от Баха до Муромской в жилмассиве «Арча-Бешик».

С полным списком можно ознакомиться здесь.

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