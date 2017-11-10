20:37
+6
USD 69.60
EUR 80.70
RUB 1.17
Общество

11 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.30-14.00 — улицы Буденного, Салиевой;
  • 9.00-17.00 — проспекты Чуй, 57, 59, 63, 69, Манаса, улицы Ахунбаева, Репина, село Орто-Сай (улица Рысмендеева);
  • 9.00-19.00 — жилмассив «Келечек» (улицы 8-9-я, 11-12-я), улицы Кайынды, Абдыкадырова;
  • 9.00-18.00 — улицы Толстого, Кулатова, Садырбаева, переулок Валдайский;
  • 14.00-18.00 — жилмассив «Энесай» (улицы 2-4).

В Чуйской области:

  • 9.00-17.00 — село Нижнечуйское (улицы Гагарина, Трудовая, Баетова);
  • 16.00-18.00 — город Шопоков (улицы Геофизическая, Геологии, Южная, Вокзальная, Железнодорожная, Полевая), село Первое Мая.

В Ошской области:

  • 9.00-17.00 — город Ноокат.
Ссылка:
просмотров: 349
Версия для печати
Материалы по теме
10 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
7 ноября: где в Бишкеке отключат свет
6 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
5 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
4 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
3 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
2 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
1 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
31 октября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
30 октября: где в Чуйской области Кыргызстана отключат свет
Популярные новости
Уволены шесть главврачей в&nbsp;Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым Уволены шесть главврачей в Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым
На&nbsp;Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело по&nbsp;двум статьям&nbsp;УК На Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело по двум статьям УК
Кыргызстан обвинили в&nbsp;контрабанде оружия Кыргызстан обвинили в контрабанде оружия
Казахстан намерен усилить контроль на&nbsp;границе с&nbsp;Кыргызстаном Казахстан намерен усилить контроль на границе с Кыргызстаном
Бизнес
Выбирай правильный тариф, студент! Выбирай правильный тариф, студент!
Первым делом, первым делом... абоненты! Первым делом, первым делом... абоненты!
В&nbsp;городе Исфане открыт новый O!Store В городе Исфане открыт новый O!Store
Внимание: Офисы&nbsp;О! и&nbsp;магазины O!Store работают без выходных Внимание: Офисы О! и магазины O!Store работают без выходных