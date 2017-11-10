11 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.30-14.00 — улицы Буденного, Салиевой;

9.00-17.00 — проспекты Чуй, 57, 59, 63, 69, Манаса, улицы Ахунбаева, Репина, село Орто-Сай (улица Рысмендеева);

9.00-19.00 — жилмассив «Келечек» (улицы 8-9-я, 11-12-я), улицы Кайынды, Абдыкадырова;

9.00-18.00 — улицы Толстого, Кулатова, Садырбаева, переулок Валдайский;

14.00-18.00 — жилмассив «Энесай» (улицы 2-4).

В Чуйской области:

9.00-17.00 — село Нижнечуйское (улицы Гагарина, Трудовая, Баетова);

16.00-18.00 — город Шопоков (улицы Геофизическая, Геологии, Южная, Вокзальная, Железнодорожная, Полевая), село Первое Мая.

В Ошской области: