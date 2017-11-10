МВД: Некоторые водители совершают ДТП через 3-4 дня после получения прав

С 2010 года автопарк в Кыргызстане увеличился почти в 2,5 раза. Об этом сообщил сегодня на экстренном совещании с участием премьер-министра по вопросам аварийности на дорогах министр внутренних дел Улан Исраилов.

В 2010 году зарегистрировано около 400 тысяч единиц автотранспорта, а в 2016-м – уже 1 миллион 146 тысяч. Только в Бишкеке официально имеется более 417 тысяч единиц авто- и мототранспорта.

При этом параметры дорог, по словам министра, не соответствуют сложившейся ситуации. Не хватает и сотрудников милиции, ведущих надзор за ситуацией на дорогах.

«Мы работаем над профилактикой. За 2017 год зафиксировано на 12 процентов больше нарушений правил дорожного движения, чем за 2016-й (532 тысячи). В бюджет должно поступить 214 миллионов сомов в виде штрафов, что на 27 миллионов сомов больше, чем в 2016-м», — сказал Улан Исраилов.

Он также отметил низкий уровень подготовки водительского состава. «Увеличилось количество неопытных водителей. Есть случаи, когда через 3-4 дня после получения водительских прав совершают ДТП», — добавил глава МВД.