Дело Шыкмаматова. Главред «Автогида» рассказал о стоимости автомашины

Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека, где рассматривают дело депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова, допросили главного редактора издания «Автогид» Александра Удалова.

Как рассказал свидетель, на октябрь 2011 года, по данным архива рекламы издания, цена автомашины «Мерседес Бенц 320» класса «Элеганс» варьировалась от $13 тысяч до $15 тысяч, класса «Авангард» — от $14 до $17 тысяч.

Аленксандр Удалов пояснил, что ОсОО «Азия-Оценка», на чью экспертную оценку ссылается следствие, непосредственно в издание с запросом никогда не обращалось.

Напомним, 13 февраля эксперт ОсОО «Азия-Оценка» сообщил начальнику следственного управления ГКНБ, что ответ подготовил на основании информации издания «Автогид».

Генеральный прокурор возбудил 17 февраля уголовное дело в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова по статье 303 (коррупция) УК КР. По информации ГП КР, подсудимый включил в тендерную заявку автомобиль жены, продав его победителю тендера — компании «Барат Люкс» за $13,5 тысячи, но Генпрокуратура считает, что реальная цена автомобиля на то время якобы составляла около $10 тысяч.