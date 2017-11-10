Афиша на выходные: 11-12 ноября

Театры

11 ноября. Опера «Трубадур»

Сюжет оперы основан на реальных фактах, имевших место в Испании в XV веке. Поскольку музыка оперы необычайно выразительна, всегда бывает совершенно ясно, счастлив персонаж или грустен, любит он или ненавидит. И накал страстей в «Трубадуре» ни на минуту не ослабевает.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

11 ноября. Водевиль «Пятьдесят оттенков Чехова»

Спектакль объединяет три небольших произведения Чехова: «Юбилей», «Медведь» и «Предложение». Каждое из них перенесено в определенную эпоху, в том числе и в наши дни, и отражает не утратившие своей актуальности трагикомические аспекты жизни человека. Зрителя ждет музыкальная комедия с танцами, авторской музыкой и живыми песнями.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

11 ноября. Притча «Очень простая история»

Девушка ждет ребенка, но ее отец против голодранца-жениха и его родителя-алкоголика. Ее собираются везти в город, чтобы избавиться от неродившегося дитя. Эта житейская история показана с точки зрения домашних животных, волей автора наделенных человеческим разумом.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 13.00.

12 ноября. Балет «Жизель»

В основе балета старинная поэтическая легенда о «вилиссах» — невестах, умерших до свадьбы. В полночь они выходят из своих могил и танцуют, словно стремясь продлить свои девичьи пляски и игры, так жестоко прерванные смертью. Горе путнику, который встретится им.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

12 ноября. Графическая сюита «Поле»

Уникальное событие в мире театрального искусства Кыргызстана — премьера графической сюиты «Поле» по повести Ч.Айтматова «Материнское поле». Новый жанр, новый формат, новые сценические решения. Подробнее

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

Концерты, выступления, акции

11 ноября. Выступление Jam Session music band

Ребята собрались не так давно и уже готовы отыграть концерт. Приходите послушать, что у них получилось, ну и поздравить с дебютом.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

11 ноября. Концерт авторской песни

Выступят Марсель Кулов, Эрик Джумахматов, Эмиль Макешев и другие авторы.

Studio247, 20.00.

11 ноября. Презентация альбома группы «Троеразных» EPIZODE

Помимо самой группы «Троеразных» выступят Zamanbap, Horde, One Sick Bastard, Old Paper, T-Say.

Клуб «Ретро-Метро», 18.00.

11 ноября. Концерт «Лучшая музыка из лучших фильмов»

В исполнении Государственного филармонического камерного оркестра Кыргызстана прозвучат произведения из всеми любимых фильмов: «Звездные войны», «Индиана Джонс», «Пираты Карибского моря», «Гарри Поттер» и других.

Кыргызская национальная филармония имени Т. Сатылганова, 18.30.

12 ноября. Концерт ансамбля «Улыбка»

Ансамбль основан в 1988 году. Сегодня в нем более двухсот детей в возрасте от 4 до 17 лет. Репертуар коллектива насчитывает около сотни танцев — детских, сюжетных, тематических и народов мира.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 17.00.

4 ноября — 3 декабря. Цирк «Салют, лауреаты!»

В труппе задействованы артисты России и Украины — лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

Кыргызский государственный цирк, 16.00.





Выставки, ярмарки, фестивали

30 октября — 15 ноября. Выставка «А4: Аял, Айыл, Арт, Активизм»

Это результат социально-художественного эксперимента: местные активистки попытались рассказать об острых социальных проблемах местного уровня на языке, который им мало знаком: на языке современного искусства. Подробнее

Мемориальный Дом-музей О.Мануиловой.

2-19 ноября. Выставка конкурса плаката «Жить лучше: здесь и сейчас»

Задача конкурса — наглядно показать не только связанные с МСУ проблемы, но и пути их решения, примеры успешной работы. К участию в конкурсе принимались авторские плакаты, выполненные в любой технике.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

1-30 ноября. Выставка Александра Викторова «Палитра осени»

Александр Викторов — художник-живописец, приверженец реалистической школы живописи. Член Союза художников Кыргызстана. Участник многих республиканских и международных выставок. Его картины находятся в частных коллекциях в Турции, Германии, США, России, Австрии и других странах.

Дом-музей С.Чуйкова, 9.00-17.00.

9-13 ноября. Международная универсальная выставка-ярмарка

Представлены товары и услуги в области телекоммуникаций и информационных технологий, химической, легкой и пищевой промышленности, транспорта и логистики.



Дворец спорта имени Кожомкула, 10.00-16.00.

10-26 ноября. Выставка Жаныбека Бердикеева «Впечатление от лета»

Выставлено более 160 работ члена Союза художников на разные темы.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

11 ноября. Книжная ярмарка

Издательским домом Heartfordshire Press изданы произведения евразийских авторов, которые рассказывают и показывают близкую и знакомую нам культуру. Книги опубликованы и презентованы в Лондоне и вызвали неподдельный интерес у читателей. Такая возможность появилась и у бишкекчан.

Sierra Coffee (проспект Манаса), 11.00-15.00.

Мастер-классы, тренинги, семинары

11 ноября. Мастер-класс по продвижению бизнеса в Интернете

Мастер-класс будет полезен владельцам бизнеса, которые хотят увеличить продажи в Интернете. Вы узнаете, для чего нужен сайт, зачем нужна его статистика, как организовать рекламную кампанию в соцсетях и многое другое. Регистрация по ссылке.

Компания Redmouse, 14.00.

11 ноября. Мастер-класс «Узнай, как готовят кофе»

Каждый сможет научиться готовить американо, латте и капучино, а также узнать больше о кофейных напитках.

Bellagio Coffee, 12.00.

11 ноября. Арт-терапия «Найди дверь своего сердца»

Арт-терапия представляет собой методику лечения при помощи художественного творчества. Считаете, что не умеете рисовать (лепить, петь)? В терапии главное не качество, а сам процесс созидания. Ведущая — психолог, дипломированный арт-терапевт Эльвира Ярмухамедова. Регистрация по телефону 0553757757 (WhatsApp).

Студия Cultura Nomada, 15.00.

12 ноября. Бесплатные уроки игры на музыкальных инструментах

Если вы или ваш ребенок сомневаетесь, какой именно инструмент интересен, или выбираете между несколькими, приходите на уроки. Опытные педагоги помогут сделать выбор. Регистрация обязательна (0707 06090, 0557206090).

Школа-студия Alla Breve, 10.00-15.00.

Кино

12 ноября. Показ фильма Андрея Тарковского «Солярис»

На космическую станцию прибывает новый обитатель, психолог Крис Кельвин. Поначалу ему кажется, что немногие уцелевшие на станции ученые сошли с ума. Потом он и сам становится жертвой жуткого наваждения: ему является его бывшая возлюбленная Хари, некогда на Земле покончившая с собой.

ololohaus, 19.00.

Для детей

11-12 ноября. Интерактивная cказка «Маша, Айпери и мыльные пузыри»

Это интерактивная сказка об открытости, дружбе и межнациональном взаимоуважении. Герои будут не только сами учить кыргызский язык, но также помогуть учить его детям.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

11-12 ноября. Музыкальная сказка «Чолпон»

Музыкальная сказка — это возможность послушать любимое литературное произведение с музыкальным сопровождением. Музыка способна обогатить восприятие детей, создать особенные эмоции и настроение, передать чувства героев сказки. Вы можете приобрести билеты, позвонив по номеру 0703838228.

Оlolohaus, 17.00 (суббота), 11.00 (воскресенье).

12 ноября. Опера для детей «Кошкин дом»

Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда по либретто известного детского писателя Самуила Маршака, в чьих книжках живут сказки, звонкие песни, рассказы, шутки, смешные и веселые приключения, любимые всеми детьми.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 11.00.

12 ноября. Мастер-класс «Совы из осенних листьев»

Дети сделают осенних сов из веточек и опавших листьев. Всех ждут представление кукольного театра и чаепитие. Запись по телефону 0555827028.

Cave Coffee, 16.00.

12 ноября. Спектакли «Егорка-фантазер» и «Капка тушуп кармалдык»

Ленивый и злобный медведь силой забирает у лесных жителей выращенный ими на огороде урожай. И если бы не появился фантазер и выдумщик ежик Егорка, справедливость не была бы восстановлена.

В сказке «Капка тушуп кармалдык» показана дружба муравья и стрекозы. Но личинки бабочек стали им завидовать и устраивать всякие гадости, чтобы ее разрушить.

Государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00 и 12.00.