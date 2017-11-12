Топ 5 книг от депутата парламента Натальи Никитенко

Наталья Никитенко — член оппозиционной фракции «Ата Мекен» — очень любит читать, а одно из ее первых детских впечатлений, связанных с родительским домом, — книжные шкафы, журналы и газеты, постоянно что-то читающие дедушка, бабушка и родители. Первые журналы депутата — «Мурзилка» и «Веселые картинки», которые мама начала выписывать, когда Наталье исполнился год.

Поэтому с книгами, чтением у меня сложились теплые, особенные отношения с самого детства. Сегодня мне часто не хватает этого полного и долговременного погружения в книгу. Наталья Никитенко

«Не в аналитические, информационные и полезные материалы в Интернете, не в онлайн-книги на профессиональные общеполитические темы, которые я читаю каждый день, а именно в добрые книги для души, мудрые, философские, фундаментальные», — рассказала Наталья Никитенко.

Депутат выбрала именно те пять произведений, которые оставили след в ее жизни с детства.

1 «Белый пароход» Чингиза Айтматова

— Одни из самых любимых произведений для меня повести и рассказы Чингиза Торекуловича Айтматова. Мне нравятся все произведения нашего великого соотечественника и гениального писателя, но особенно запомнился с детства «Белый пароход». Полная трагизма, разбивающихся иллюзий, жестокости и предательства жизнь мальчика в то же время не лишена воображения, тайны и надежды.

В легенде про Мать-Олениху особенный глубокий смысл — напоминание всем людям о законах мироздания, о том, что жестокость всегда будет наказана, об ответственности за жизнь и расплате за предательство. Наталья Никитенко

— Я ощущаю это очень глубокое произведение как памятник человеческим порокам, которые не меняются веками, и в то же время — памятник надежде и чистоте детской души.

Ознакомиться с содержанием легендарного произведения нашего соотечественника можно здесь.

2 «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова

— Мне очень нравятся произведения Михаила Булгакова. Они особенные, немного мистические, но ироничные и отчасти исторические.

Люблю замечательное «Собачье сердце», которое подарило миру образ Шариковых, Швондеров и профессора Преображенского. Их и сегодня без труда можно найти в любой стране мира. Наталья Никитенко

— Часто вспоминаю выражение «разруха не в клозетах, а в головах», которое не только остается актуальным, но в последнее время все чаще вспоминается.

Но, пожалуй, самое мое любимое произведение Булгакова все же «Мастер и Маргарита».

Нестареющее, полумистическое и в то же время очевидно логичное, точное. Вечное противостояние света и тьмы, добра и зла. А образ Иешуа Га-Ноцри (прототип — Иисус) заставляет о многом подумать. Наталья Никитенко

Если кто-то не читал этот великий мистический роман, то добро пожаловать по этой ссылке

3 «Хокку» Мацуо Басе

— Люблю поэзию, стихи Лермонтова, Есенина, Тютчева. Когда познакомилась с творчеством японских поэтов, меня заворожили хокку Мацуо Басе. Я бы сказала, что в этих трехстрочных хокку вся простая правда о жизни, о природе и человеке.

Они как-то особенно действуют на меня, и бывает, что в сложные периоды они помогают установить душевную гармонию, иначе взглянуть на мир, остановиться на минуту. Наталья Никитенко

Для тех, кто увлекается японской поэзией, будет полезно пройти сюда

4 «Чайка Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха

— Особенно запомнила одно из первых прочитанных «метафизических» произведений Ричарда Баха Jonathan Livingston Seagull («Чайка Джонатан Ливингстон»), к которому не раз возвращалась, чтобы перечитать.

Это короткая и, казалось бы, простая иносказательная притча, но мне кажется интересным предложенное автором видение пути жизни, необходимость уметь выйти за рамки предложенного, чтобы чего-то достичь и понять. Наталья Никитенко

— Уже позже прочитала многих современных, популярных авторов: Паоло Коэльо, Пелевина, Мураками, Дэна Брауна, Акунина, произведения которых очень интересны и глубоки. И все равно «Чайка Джонатан Ливингстон» остается одним из любимых.

Прочитать роман можно здесь.

5 «Курманджан датка» Сооронбая Жусуева

Фото из Интернета. Сооронбай Жусуев

— Если говорить о любимых книгах, которые прочла относительно недавно, то обязательно скажу о книге уважаемого мною и тысячами кыргызстанцев человека, поэта, легендарного ветерана, прошедшего Великую Отечественную войну, Сооронбая Жусуева.

Несколько лет назад я пришла к нему в гости накануне 9 Мая, чтобы поздравить с очередной годовщиной победы, а он подарил мне свое произведение «Курманджан датка» в стихах, переведенное на русский язык прекрасной нашей поэтессой Светланой Сусловой.

Это замечательное произведение о силе, мудрости, истории народа, сильной личности и женщине. Я не просто прочла, а буквально проглотила произведение. Очень жаль, что Сооронбая Жусуева нет больше с нами. Его произведения — достояние литературы Кыргызстана. Наталья Никитенко

К сожалению, в электронной версии этого произведения нет. Но можно приобрести печатное издание в магазинах города.