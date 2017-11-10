14:15
+6
USD 69.60
EUR 80.70
RUB 1.17
Общество

Два милиционера УВД Ак-Суйского района оштрафованы на восемь миллионов сомов

Суд города Каракола вынес решение в отношении двух оперативников УВД Ак-Суйского района Иссык-Кульской области, оштрафовав их на восемь миллионов сомов. Об этом ИА «24.kg»  сообщили в канцелярии суда. 

По ее данным, в ходе разбирательства установлено, что обвиняемые вымогали взятку в 70 миллионов сомов  у парней, на которых написала заявление девушка, обвинив их в изнасиловании. 

По словам потерпевших, оперативники требовали у них деньги. В противном случае грозили тюрьмой.  Но подусудимые вину свою не признали, заявив, что это оговор. А якобы потерпевшая и вовсе заявила в суде, что действительно писала заявление, но потом отозвала его. 

Суд  признал милиционеров виновными и определил им в виде наказания штраф в 4 миллина 50 тысяч сомов в доход государства с каждого с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года.
Ссылка:
просмотров: 648
Версия для печати
Материалы по теме
Муж жестоко избил жену и объявил ей талак. Суд оштрафовал его
Свидетели в суде по делу Мавляна Аскарбекова путаются в показаниях
Суд по делу Аиды Саляновой возобновится 23 ноября
Суд Шыкмаматова. Эксперты рассказали о реальной стоимости проданной автомашины
Суд Шыкмаматова. Процесс в очередной раз перенесли
Адвокат осужденных по делу о взрыве в Посольстве Китая просит помощи
Дело по украденным из дома адвоката Омурбека Текебаева документам не возбудили
Владельца арсенала из США к уголовной ответственности не привлекут
Осужденные за ограбление ветерана ВОВ женщины ущерб не выплатили
Суд Самакова отложен. На процесс не явились свидетели
Популярные новости
Уволены шесть главврачей в&nbsp;Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым Уволены шесть главврачей в Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым
На&nbsp;Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело по&nbsp;двум статьям&nbsp;УК На Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело по двум статьям УК
Кыргызстан обвинили в&nbsp;контрабанде оружия Кыргызстан обвинили в контрабанде оружия
Казахстан намерен усилить контроль на&nbsp;границе с&nbsp;Кыргызстаном Казахстан намерен усилить контроль на границе с Кыргызстаном
Бизнес
Первым делом, первым делом... абоненты! Первым делом, первым делом... абоненты!
В&nbsp;городе Исфане открыт новый O!Store В городе Исфане открыт новый O!Store
Внимание: Офисы&nbsp;О! и&nbsp;магазины O!Store работают без выходных Внимание: Офисы О! и магазины O!Store работают без выходных
Бесплатная страховка на&nbsp;смартфон для клиентов О!Store Бесплатная страховка на смартфон для клиентов О!Store