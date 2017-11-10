Два милиционера УВД Ак-Суйского района оштрафованы на восемь миллионов сомов

Суд города Каракола вынес решение в отношении двух оперативников УВД Ак-Суйского района Иссык-Кульской области, оштрафовав их на восемь миллионов сомов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в канцелярии суда.

По ее данным, в ходе разбирательства установлено, что обвиняемые вымогали взятку в 70 миллионов сомов у парней, на которых написала заявление девушка, обвинив их в изнасиловании.

По словам потерпевших, оперативники требовали у них деньги. В противном случае грозили тюрьмой. Но подусудимые вину свою не признали, заявив, что это оговор. А якобы потерпевшая и вовсе заявила в суде, что действительно писала заявление, но потом отозвала его.

Суд признал милиционеров виновными и определил им в виде наказания штраф в 4 миллина 50 тысяч сомов в доход государства с каждого с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года.