Дети, незаконно вывезенные отцом в Россию, вернулись в Кыргызстан

Пропавшие дети найдены в России, сегодня они прилетели на родину в сопровождении родственников. Об этом сообщила пресс-служба МВД Кыргызстана.

По ее данным, гражданин Кайрат Сатаев похитил совместных с бывшей супругой несовершеннолетних детей: дочь и двоих сыновей. Он вместе с детьми незаконно пересек государственную границу без каких-либо документов. Дети в начале октября объявлены в межгосударственный розыск.

Кроме того, в отношении Кайрата Сатаева возбуждено уголовное дело за избиение бывшей супруги. В октябре 2017 года он объявлен в розыск. На него также возбуждено дело по статье 353 (самоуправство) УК КР.

По полученной информации, сотрудниками Представительства МВД КР в РФ проведены работы, в ходе которых совместно с оперативными подразделениями МВД России на территории Москвы было установлено местонахождение разыскиваемого и детей.

Кайрат Сатаев задержан и водворен в ИВС ГУВД Москвы с последующим препровождением в СИЗО.

Все документы для детей, необходимые для их международных переездов, оформлены Консульством КР. Состояние детей удовлетворительное, но они нуждаются в психологическом и медицинском обследованиях.