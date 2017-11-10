После отмены попечительских взносов в школах «началась анархия», заявила сегодня на круглом столе вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова.

Отметим, что до 2006 года действовало постановление правительства, согласно которому в школах разрешалось собирать деньги с родителей. Было введено ограничение в суммах: для городских школ — 150 сомов, сельских — 100. В 2006 году, учитывая то, что в Конституции закреплено положение о бесплатном образовании, это постановление правительства было отменено.

Вице-мэр отметила, что они несколько раз обращались в Жогорку Кенеш с просьбой четко прописать, что у нас бесплатно, а что нет.

Согласно Конституции КР, каждый гражданин имеет право бесплатно получить основное и среднее общее образование в государственных школах.

Эксперт парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Мухаммад-Али Орозматов напомнил, что еще в марте 2017 года рабочая группа комитета рекомендовала правительству разработать и утвердить положение о потребительских взносах на образовательные услуги.

В частности, предлагалось установить с 1 сентября единый размер годичного взноса в размере 1,2 тысячи сомов для Бишкека (с учетом социального положения родителей учащихся). «Этого вполне было бы достаточно», — сказал он. Однако данное решение не было исполнено.