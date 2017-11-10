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Общество

Бишкекводоканал выпустил видеоролик о питьевой воде в столице

Ежегодно городу Бишкеку подается 114 миллионов кубометров чистой питьевой воды, часть из которой используется не по назначению. Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на Бишкекводоканал. 

По ее данным, чистую питьевую воду некоторые горожане используют для полива и технических нужд. Только из одного протекающего крана со струйкой воды толщиной в спичку за сутки сливается в канализацию 400 литров драгоценной воды. 

О других интересных фактах узнайте из видео.


По вопросам холодного водоснабжения необходимо обратиться в ПЭУ «Бишкекводоканал» по номеру 56-03-20 (центральная дежурная диспетчерская служба).

Для горожан работают номера телефонов для обращений через приложение WhatsApp:

  • Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) — 0709721715; 
  • Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) — 0554955509; 
  • Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) — 0558336640; 
  • Касымбеков Рустам Асаналиевич (Свердловский район) — 0703611806. 
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