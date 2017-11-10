Бишкекводоканал выпустил видеоролик о питьевой воде в столице

Ежегодно городу Бишкеку подается 114 миллионов кубометров чистой питьевой воды, часть из которой используется не по назначению. Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на Бишкекводоканал.
По ее данным, чистую питьевую воду некоторые горожане используют для полива и технических нужд. Только из одного протекающего крана со струйкой воды толщиной в спичку за сутки сливается в канализацию 400 литров драгоценной воды.
О других интересных фактах узнайте из видео.
По вопросам холодного водоснабжения необходимо обратиться в ПЭУ «Бишкекводоканал» по номеру
Для горожан работают номера телефонов для обращений через приложение WhatsApp:
Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) — 0709721715; Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) — 0554955509; Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) — 0558336640; Касымбеков Рустам Асаналиевич (Свердловский район) — 0703611806.