Бишкекводоканал выпустил видеоролик о питьевой воде в столице

Ежегодно городу Бишкеку подается 114 миллионов кубометров чистой питьевой воды, часть из которой используется не по назначению. Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на Бишкекводоканал.



По ее данным, чистую питьевую воду некоторые горожане используют для полива и технических нужд. Только из одного протекающего крана со струйкой воды толщиной в спичку за сутки сливается в канализацию 400 литров драгоценной воды.

О других интересных фактах узнайте из видео.

56-03-20 (центральная дежурная диспетчерская служба).



Для горожан работают номера телефонов для обращений через приложение WhatsApp:





Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) — 0709721715;

Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) — 0554955509;

Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) — 0558336640;

Касымбеков Рустам Асаналиевич (Свердловский район) — 0703611806.

По вопросам холодного водоснабжения необходимо обратиться в ПЭУ «Бишкекводоканал» по номеру