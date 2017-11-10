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Общество

Муж жестоко избил жену и объявил ей талак. Суд оштрафовал его

В Токмаке закончилось судебное разбирательство по семейному делу, которое длилось восемь месяцев. Обвиняемым проходил 43-летний мужчина, жестоко избивший жену. В результате она попала в больницу.

Мужчина признал вину частично и рассказал, что состоит в официальном браке с потерпевшей. Между ними возникла ссора из-за того, что жена не стала менять подгузник ребенку, огрызалась и не слушала мужа. Он ее ударил по лицу, но только один раз.

Потерпевшая полностью опровергла слова супруга и рассказала суду, что муж очень грубо обращался с ней, упрекал, что она не умеет вести хозяйство и ухаживать за ребенком. После той ссоры, когда он избил ее и женщина попала в больницу, супруг три раза сказал ей талак и выгнал из дома.

Сторона пострадавшей намеревалась взыскать с подсудимого 15 тысяч сомов в качестве возмещения материального ущерба. 

Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 5 тысяч сомов. Гражданский иск суд удовлетворил частично и постановил взыскать с подсудимого еще 4 тысячи 150 сомов.
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