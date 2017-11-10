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Общество

Военные Кыргызстана примут участие в учениях ОДКБ

В Таджикистане с 10 по 20 ноября пройдут совместные учения Коллективных сил (войск) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Подготовка и ведение совместной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности».

Учение является завершающим этапом «Боевого братства-2017» и носит сугубо оборонительный характер.

В ходе учений, которые пройдут в непосредственной близости с границей Афганистана на пяти полигонах Вооруженных сил Таджикистана, будут разыграны тактические эпизоды с боевыми стрельбами и широким применением авиации и ПВО. В них примут участие подразделения и воинские части всех стран, входящих в ОДКБ, — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Всего более 5 тысяч военнослужащих, 60 самолетов и вертолетов, свыше полутора тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе ракетные комплексы «Искандер», самолеты дальней и фронтовой авиации.

В активной фазе учения примет участие генсекретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.
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