Мигрантам в России запретят производить и продавать фастфуд

В 2018 году в Новосибирской области будет введен запрет на использование труда мигрантов в сфере быстрого питания, сообщил правозащитный центр «РОД» со ссылкой на региональное Министерство труда и занятости.

Если в прошлом году запрет касался 33 областей деятельности, то теперь он распространится еще на шесть, говорится в сообщении.

Труд мигрантов будет запрещено использовать в областях охоты, рыболовства, добычи полезных ископаемых, в производстве детского питания, вина, сидра, пива, табачных изделий, лекарственных средств. А также в сфере оптовой торговли лесоматериалами, алкогольными напитками, табачными изделиями, фармацевтической продукцией, пассажироперевозок, деятельности детских лагерей, в приготовлении и продаже пищи, готовой к употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок.

Кроме того, мигрантам запретят работу в киосках и торговых палатках, в области финансов и страховой деятельности, образования, деятельность по трудоустройству и подбору персонала, обработке телефонных вызовов, организации конференций и выставок, предоставлению вспомогательных услуг для бизнеса, социальных услуг, в том числе по уходу за престарелыми, инвалидами и детьми.