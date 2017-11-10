Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке в пятницу, 10 ноября, возможны дожди. Температура понизится до +8 градусов. Осадки ожидаются с 00.00 до 12.00, наиболее сильные — в период с 6.00 до 9.00. День уменьшился до 9 часов 56 минут: восход солнца в 7.47, заход — в 17.43. С 00.00 до 12.00 также ожидается малая геомагнитная буря.

С прогнозом погоды в Кыргызстане можете ознакомиться здесь.

Перекрытые дороги

Сегодня после ремонта должны открыть улицы Новую и Суеркулова в жилмассиве «Жениш».

Перекрытыми остаются, например, улицы:

— Турусбекова от — Чуйкова до Жибек Жолу;

— Оберон — от Анкары до Толстого в жилмассиве «Кара-Джигач»;

— Куюкова — от Баха до Муромской в жилмассиве «Арча-Бешик».

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Отключение света, газа и воды

В Бишкеке света не будет:

- 9.30-18.30 — жилмассивы «Энесай» (5-10-я улицы), «Келечек» (7-9-я улицы);

- 9.00-18.00 — улицы Айдаралиева, Горького, Каракульская, Медерова, Кулатова, Можайского, Кызыл-Кийская, Боталиева, Фере, Тулебердиева, переулки Новосибирский, Ошский, Оренбургский, Ижевский, село Орто-Сай (улица Иманалиева);

- 9.00-17.00 — проспект Манаса, улицы Профессора Зимы, Абая, 101, Куренкеева, Кудрука, переулок Долонский, жилмассив «Учкун» (улицы Учкун, Конур-Олон, Чимындык, Ауэзова), село Чон-Арык (улицы Мусулманкулова, Северная, Кожобергенова, Ямбургская, Береговая);

- 9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Щербет, Чортекова, Арча-Бешик, Валдайская);

- 11.00-13.30 — 12-й микрорайон, 56-58, 57/1, 57/2, 69,/1, 69/2, 69/3;

- 14.00-16.00 — 12-й микрорайон, 42-46, 48-53;

- 15.00-17.30 — 12-й микрорайон, 2-6, 12, 13.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Люди, которые меняли мир

10 ноября 1902 года в селе Байгенчек (ныне Баетово) родился кыргызский певец и композитор-мелодист, акын, народный артист Киргизской ССР Муса Баетов.

Фото из Интернета. Муса Баетов

Артистическую деятельность он начал в 1934 году в Кыргызском музыкально-драматическом театре (ныне Национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева). Известен в Кыргызстане как народный певец с очень своеобразной исполнительской манерой. Обладал сильным колоритным голосом, приближающимся к драматическому тенору. Аккомпанировал себе на комузе и гармонике. Автор около 20 песен. В 1949 году во Фрунзе имя Мусы Баетова присвоили одной из улиц.

Послушайте одну из записей выступления Мусы Баетова.





Памятные даты

Сегодня День молодежи Кыргызской Республики.

Фото иллюстративное

Праздник учрежден постановлением правительства от 14 января 2002 года. Молодежью считаются граждане в возрасте от 14 до 28 лет. По данным Национального статистического комитета, в Кыргызстане проживает более 40 процентов молодых граждан.

Праздник приурочен к Всемирному дню молодежи.

Установлен в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи. Это событие произошло на проходившей 29 октября — 10 ноября 1945 года в Лондоне Всемирной конференции молодежи.

10 ноября в Кыргызстане также отмечают Всемирный день науки за мир и развитие.

ЮНЕСКО официально учредила Всемирный день науки, провозгласив его на общей конференции в 2001 году. В глобальном масштабе его впервые отметили 10 ноября 2002 года, и с тех пор он широко отмечается во всем мире.

В Кыргызстане праздник учрежден постановлением правительства в 2002 году.

Согласно открытым источникам, наибольшая доля докторов и кандидатов наук приходится на медицинские науки (53 процента), естественные (38), сельскохозяйственные (41), технические (32).

Кроме того, ежегодно 10 ноября отмечают Международный день бухгалтерии, или, как его часто называют, День бухгалтера.

Фото иллюстративное

Дата праздника выбрана неслучайно. 10 ноября 1494 года в Венеции опубликована книга Луки Пачиоли «Все об арифметике, геометрии и пропорции».

Луку Пачиоли называют отцом бухгалтерии, хотя он не был ни изобретателем, ни разработчиком системы бухгалтерии.

Он описал методы, которые использовали в своей работе венецианские торговцы в период итальянского Ренессанса.

Многочисленные подробности бухгалтерских приемов того времени, изложенные Пачиоли, стали основой, которой на протяжении последующих четырех столетий руководствовались в специальных текстах и трудах по бухгалтерии.

Куда сходить

Культура

— В отеле Hyatt Regency Bishkek начинается неделя турецкой кухни.

«Всю неделю приглашенный шеф Сонай Огуз из «Хаятт Ридженси Атакой» будет делиться вкусами великолепной кухни! «Соль и специи Черного, Эгейского и Мраморного морей в комбинации с традиционными среднеазиатскими будут создавать с 10 по 18 ноября новые традиции для нашего ресторана средиземноморской кухни «Кростини», — обещают организаторы.

Стоимость ужина 1990 сомов, подается в 19.00. Справки по телефону 0312661234.

— Не пропустите комедию «Женитьба Бальзаминова», ее покажут в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова в 18.00.

В основу спектакля положена вся трилогия А.Н.Островского о Бальзаминове. Это история о не слишком умном, но очень практичном молодом человеке Михайле Дмитриче Бальзаминове и устройстве его женитьбы. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, позабавят зрителя.

— Поели, в театр сходили, можно и немного развлечься.

В 20.00 в кафе Chicken Star Friday Live Jazz with Combo Band

Вход — 150 сомов, за которые, как обещают в заведении, ваш пятничный вечер станет просто незабываемым. Справки и бронь по телефону 0558 04 1111.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В спортклубе «Ахиллес» стартует чемпионат Бишкека по тайскому боксу.

Участники бьются в трех возрастных группах: 6-7, 8-9 и 10-11 лет. Турнир посвящен сохранению снежного барса.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.00, отель «Европа» — инновационная мастерская «Правозащитники и справедливость»;

— 9.00, Национальная академия наук — День науки;

— 10.00, Национальный статистический комитет — пресс-конференция по итогам социально-экономического положения КР в январе-октябре 2017 года;

— 10.00, «Кыргыз концепт» — круглый стол «Бюджетное и внебюджетное финансирование школ: сборы денег с родителей — необходимость или коррупция?»;

— 14.00, отель Silk Road Lodge — круглый стол «Обсуждение законопроекта «О порядке делегирования органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации предоставления государственных гарантированных социальных услуг»;

— 15.00, Академия государственного управления при президенте — лекция «Плюрализм и разнообразие в исламе»;

— 17.30, бизнес-центр Victory — презентация нового трехлетнего проекта Internews in Kyrgyzstan «Инициатива по поддержке независимости медиа».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.