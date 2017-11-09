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Общество

Зарплата казахских чиновников будет зависеть от скорости ответов журналистам

Зарплата чиновников в Казахстане будет зависеть от скорости ответов на запросы СМИ, сообщил Today.kz.

«Согласно правилам, госслужащие должны оперативно отвечать на запросы журналистов, иначе чиновники будут лишены бонусов. Об этом рассказал министр информации и коммуникации РК Даурен Абаев после презентации поправок в законодательство по вопросам информации и коммуникаций на пленарном заседании Мажилиса», — говорится в сообщении.

Министра спросили, будет ли введена административная ответственность в отношении госслужащих за то, что они не отвечают на запросы журналистов. Абаев отметил, что такой вариант может быть реализован, но пока предусматривается лишь наказание чиновников сокращением бонусов.

«В госорганах есть правило «золотого часа». Мы обязаны в течение часа дать комментарии на резонансные, экстренные случаи. Если чиновник не отвечает, у него падает рейтинг, и он будет получать меньше», — сказал Даурен Абаев.
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