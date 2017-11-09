Свидетели в суде по делу Мавляна Аскарбекова путаются в показаниях

Свидетели в суде по делу гражданского активиста Мавляна Аскарбекова путаются в показаниях и отказываются отвечать на вопросы. Об этом ИА «24.kg» сообщил обвиняемый.

По его словам, в суде никак не могли выяснить, призывал ли Мавлян Аскарбеков к свержению власти. Показания свидетелей на процессе отличаются от того, что они говорили на допросе в ГКНБ.

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Так, один из опрашиваемых — представитель дачного кооператива «Дача Аэропорт» Нараимбек Султанов в суде заявил, что никаких призывов не было, Мавлян Аскарбеков только указывал, что жители поселка Дачи Су должны потребовать от чиновников обеспечить их нормальными условиями для проживания и выплатить компенсацию в полном объеме. При разговоре со следователями он утверждал обратное.

Мавляна Аскарбекова обвиняют в публичных призывах к захвату власти. Активист называет обвинения надуманными. «Я только говорил: что это за власть, которая не в состоянии обеспечить людям элементарные условия для проживания? Я встречался с главой Чуйской области по этому вопросу, и мы достигли понимания. И вдруг заявление в ГКНБ, следствие и суд... Из показаний допрошенных свидетелей следует, что я никого ни к чему не призывал. Это надуманное обвинение», — сказал Мавлян Аскарбеков.

Следующее заседание назначено на 21 ноября.