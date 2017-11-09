Как хирург из Лондона деревья в Бишкеке оперировал

Есть такая профессия в Лондоне — хирург по деревьям. Вот такого специалиста и пригласили для обучения пильщиков муниципального предприятия «Зеленстрой».

Поучиться им и в самом деле не помешает. Не раз горожане возмущались обрезкой дерева, от которого оставался лишь голый ствол. Смысла от такого насаждения абсолютно нет, ведь оно уже не выполняет свои функции.

Так издеваться над деревьями нельзя, считает Джонатан Роджерс. По его словам, хорошую обрезку не видно, настолько она аккуратна. Дерево должно сохранить свои основные скелетные ветви. Оно немного облегчено, не получает урона и стимулировано к большему росту.

Джонатан Роджерс отметил, что есть санитарная, аварийная, омолаживающая и формирующая обрезки деревьев. У нас же, как правило, применяют только аварийную.

— Мы понимаем, что лондонский опыт напрямую перенять не сможем, даже судя по скорости их работы. В Лондоне в среднем за день обрабатывают одно, максимум три дерева. Это тяжелая и кропотливая работа. «Хирурги» не работают с вышками, а лазают по деревьям, чтобы оценивать его состояние непосредственно изнутри.

У нас же, по данным представителей МП «Зеленстрой», организовано пять бригад на весь Бишкек, каждая из них производит санобрезку 25-30 деревьев в день! — говорит представитель ОФ «Инициатива «АрчА» Дмитрий Ветошкин.

Обучение пильщиков, как и архитекторов — основам ландшафтного дизайна, по словам Дмитрия Ветошкина, проводится в рамках проекта «По дороге в город-сад».

— Проблема в том, что бригады «Зеленстроя» меняются постоянно. И если будут стандарты озеленения, то можно контролировать правильную обрезку. Надеемся, что разработанную инструкцию утвердит мэрия, и она войдет в правила благоустройства города уже на уровне горкенеша, — сказал он.

Нам важно сохранить старые деревья. Они в негодном состоянии далеко не из-за своего возраста, а из-за неправильного ухода и обрезки. Спиливание макушки дерева — это не обрезка, а уничтожение. Дмитрий Ветошкин

Молодыми саженцами зеленый фонд мы не восстановим. Чтобы получить полноценное дерево из саженца, необходимо как минимум 20-30 лет. А для долго растущих, как дубы и платаны, нужно более 30-40 лет, чтобы они начали выполнять свои климатические функции. Дмитрий Ветошкин

— Любое взрослое дерево нуждается в обрезке минимум раз в три года. Прореживание снижает парусность дерева, чтобы оно не завалилось от сильного ветра или снеговой нагрузки, — пояснил он. — Благодаря качественной обрезке зеленых насаждений у нас будет шанс сохранить город. И здесь неуместны отговорки муниципальных служб о нехватке средств. Если у нас есть деньги закупать один саженец за 10 тысяч сомов, то, наверное, и на обрезку тоже можно найти.— Мы находимся в сухой зоне, где пыльный климат с порывистыми ветрами, а именно деревья создают мягкий и благоприятный городской климат. При этом у нас нет саженцев, которые выращены в наших аридных зонах, — пояснил Дмитрий Ветошкин.

— В основном нам завозят растения декоративные или для фасадного озеленения — маленькие компактные растения, которые красиво подчеркивают фасады. Бишкеку же нужны полноценные большие деревья. Постойте в жаре на площади Ала-Тоо или на озелененной улице, и сразу увидите разницу в 15 градусов.

Обрезка центрального ствола или закатывание дерева в бетон — явное обречение дерева на смерть. Когда оставляется один ствол, это не только халтурный труд, но и способствует проникновению бактерий и вредителей. Надеюсь, что проект изменит ситуацию, — отметил Дмитрий Ветошкин.