21:15
+8
USD 69.59
EUR 80.72
RUB 1.17
Общество

На Кузбассе разыскали пропавшего 11 лет назад кыргызстанца

В городе Березовский найден пропавший 11 лет назад кыргызстанец. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, один из горожан увидел в пункте приема металла мужчину, похожего на того, чью ориентировку накануне разместили в средствах массовой информации. Сотрудники полиции действительно обнаружили по указанному адресу 44-летнего гражданина Кыргызстана: именно он был объявлен в розыск как без вести пропавший.

Как сообщается, в 1994 году мужчина приехал в Россию, какое-то время проживал в Березовском, а в 2006 году перестал выходить на связь с родственниками. По какой-то причине родные объявили о пропаже мужчины лишь в 2011 году. Оказалось, что у него нет документов, кроме паспорта, выданного во времена СССР, и в течение долгого времени он находился на территории России нелегально.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, сейчас решается вопрос о депортации найденного иностранца.
Ссылка:
просмотров: 549
Версия для печати
Материалы по теме
Мигрантам в России запретят производить и продавать фастфуд
В Тольятти продегустировали национальные кыргызские блюда
Комитет Госдумы рассмотрит запрет на вождение авто по национальным правам
В России пресекли «челночную миграцию»
Российские и кыргызские ученые по-разному оценивают роль Октябрьской революции
Спектакль «Демон» отмечен экспертным советом премии «Золотая маска»
Кыргызстанцы напишут большой этнографический диктант
Обвиняемого в убийстве кыргызстанца экстрадируют из России
Кыргызстанцам вновь могут запретить ездить в России по национальным правам
В больнице Саратовской области остаются пять кыргызстанцев, пострадавших в ДТП
Популярные новости
Уволены шесть главврачей в&nbsp;Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым Уволены шесть главврачей в Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым
На&nbsp;Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело по&nbsp;двум статьям&nbsp;УК На Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело по двум статьям УК
Кыргызстан обвинили в&nbsp;контрабанде оружия Кыргызстан обвинили в контрабанде оружия
Казахстан намерен усилить контроль на&nbsp;границе с&nbsp;Кыргызстаном Казахстан намерен усилить контроль на границе с Кыргызстаном
Бизнес
В&nbsp;городе Исфане открыт новый O!Store В городе Исфане открыт новый O!Store
Внимание: Офисы&nbsp;О! и&nbsp;магазины O!Store работают без выходных Внимание: Офисы О! и магазины O!Store работают без выходных
Бесплатная страховка на&nbsp;смартфон для клиентов О!Store Бесплатная страховка на смартфон для клиентов О!Store
Подключи Mega iTV и&nbsp;получи месяц бесплатного просмотра! Подключи Mega iTV и получи месяц бесплатного просмотра!