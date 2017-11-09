На Кузбассе разыскали пропавшего 11 лет назад кыргызстанца

В городе Березовский найден пропавший 11 лет назад кыргызстанец. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, один из горожан увидел в пункте приема металла мужчину, похожего на того, чью ориентировку накануне разместили в средствах массовой информации. Сотрудники полиции действительно обнаружили по указанному адресу 44-летнего гражданина Кыргызстана: именно он был объявлен в розыск как без вести пропавший.

Как сообщается, в 1994 году мужчина приехал в Россию, какое-то время проживал в Березовском, а в 2006 году перестал выходить на связь с родственниками. По какой-то причине родные объявили о пропаже мужчины лишь в 2011 году. Оказалось, что у него нет документов, кроме паспорта, выданного во времена СССР, и в течение долгого времени он находился на территории России нелегально.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, сейчас решается вопрос о депортации найденного иностранца.