17:16
+8
USD 69.59
EUR 80.72
RUB 1.17
Общество

Суд по делу Аиды Саляновой возобновится 23 ноября

Суд по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой возобновится 23 ноября. Об этом ИА «24.kg» сообщила ее адвокат Чинара Джакупбекова. 

Процесс прерван в связи с трауром Аиды Саляновой. В ночь на 6 ноября неизвестные убили ее младшего брата Улана. 

Юрист отметила, что Бишкекский городской суд уже приступил к рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Ленинского районного суда. Отметим, по его решению Аида Салянова получила наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Но поскольку у нее маленький ребенок, исполнение наказания отсрочили до момента, когда ее дочери исполнится четырнадцать лет. Сейчас ребенку два года.

Аиде Саляновой инкриминировали злоупотребление служебным положением. По версии следствия, в 2010 году она, будучи главой Министерства юстиции, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Суд счел ее вину полностью доказаной. 

Адвокат Чинара Джакупбекова добавила, что будет ходатайствовать о допросе в вышестоящей инстанции свидетелей, которых судья Кубанычбек Касымбеков отказался допрашивать в Ленинском районном суде. 
Ссылка:
просмотров: 535
Версия для печати
Материалы по теме
Суд Шыкмаматова. Эксперты рассказали о реальной стоимости проданной автомашины
Суд Шыкмаматова. Процесс в очередной раз перенесли
ГУВД установило: девушку выбросили из окна, предварительно избив
Адвокат осужденных по делу о взрыве в Посольстве Китая просит помощи
Дело по украденным из дома адвоката Омурбека Текебаева документам не возбудили
Представители партии «Ата Мекен» опасаются за жизнь Омурбека Текебаева
Осужденные за ограбление ветерана ВОВ женщины ущерб не выплатили
Суд Самакова отложен. На процесс не явились свидетели
Суд Шыкмаматова. Еще один свидетель заявил, что видит депутата впервые
Суд признал, что ГКНБ Кыргызстана распространял недостоверные сведения
Популярные новости
Уволены шесть главврачей в&nbsp;Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым Уволены шесть главврачей в Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым
На&nbsp;Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело по&nbsp;двум статьям&nbsp;УК На Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело по двум статьям УК
Кыргызстан обвинили в&nbsp;контрабанде оружия Кыргызстан обвинили в контрабанде оружия
Казахстан намерен усилить контроль на&nbsp;границе с&nbsp;Кыргызстаном Казахстан намерен усилить контроль на границе с Кыргызстаном
Бизнес
В&nbsp;городе Исфане открыт новый O!Store В городе Исфане открыт новый O!Store
Внимание: Офисы&nbsp;О! и&nbsp;магазины O!Store работают без выходных Внимание: Офисы О! и магазины O!Store работают без выходных
Бесплатная страховка на&nbsp;смартфон для клиентов О!Store Бесплатная страховка на смартфон для клиентов О!Store
Подключи Mega iTV и&nbsp;получи месяц бесплатного просмотра! Подключи Mega iTV и получи месяц бесплатного просмотра!