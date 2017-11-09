Суд по делу Аиды Саляновой возобновится 23 ноября

Суд по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой возобновится 23 ноября. Об этом ИА «24.kg» сообщила ее адвокат Чинара Джакупбекова.

Процесс прерван в связи с трауром Аиды Саляновой. В ночь на 6 ноября неизвестные убили ее младшего брата Улана.

Юрист отметила, что Бишкекский городской суд уже приступил к рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Ленинского районного суда. Отметим, по его решению Аида Салянова получила наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Но поскольку у нее маленький ребенок, исполнение наказания отсрочили до момента, когда ее дочери исполнится четырнадцать лет. Сейчас ребенку два года.

Аиде Саляновой инкриминировали злоупотребление служебным положением. По версии следствия, в 2010 году она, будучи главой Министерства юстиции, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Суд счел ее вину полностью доказаной.

Адвокат Чинара Джакупбекова добавила, что будет ходатайствовать о допросе в вышестоящей инстанции свидетелей, которых судья Кубанычбек Касымбеков отказался допрашивать в Ленинском районном суде.