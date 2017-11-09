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Общество

Перевозчики из Кыргызстана игнорируют транспортное законодательство Казахстана

Участились факты игнорирования транспортного законодательства Казахстана перевозчиками из Кыргызстана, сообщило МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство по инвестициям и развитию РК.

За сутки — с 7 утра 8 ноября до 7 утра 9 ноября — по итогам проверки 136 кыргызских автотранспортных средств выявлено 15 нарушений, сообщили в ведомстве.

«Среди нарушений: 3 факта отсутствия сертификата при перевозке скоропортящихся грузов в международном сообщении; отсутствие товарно-транспортной накладной (5 фактов), 4 нарушения весогабаритных параметров; 2 нарушения правил перевозок опасного груза; также одно невыполнение законного требования сотрудника органов транспортного контроля на постах транспортного контроля об остановке транспортного средства. Сумма штрафов и сборов составила 1 миллион 898 тысяч 850 тенге», — говорится в сообщении.

Информация о выявленных нарушениях передана в Кыргызстан.

Напомним, с 10 октября Казахстан усилил контроль на участках казахско-кыргызской и казахско-российской границы.
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