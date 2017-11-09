В Германии в свидетельстве о рождении появится графа «третий пол»

Верховный суд Германии вынес решение о том, что в свидетельстве о рождении должна появиться графа «третий пол». Об этом сообщила русская служба BBC.

Отмечено, что Германия стала первой европейской страной, где у интерсексуалов появилась дополнительная возможность самоидентификации, помимо мужского и женского полов.

«В суд обратилась девушка, однако тестирование ее хромосом показало, что биологически ее невозможно отнести ни к одному из полов. Активисты, выступающие за права интерсексуалов, назвали это решение «маленькой революцией», — уточнило агентство.

До конца 2018 года правительство должно принять закон, вводящий дополнительную гендерную категорию. В решении суда сказано, что существующая система дискриминирует интерсексуалов.

Предполагается, что третий пол в документах будет обозначен либо как «интер», либо как «другой». Как заявил представитель немецкого парламента, Бундестаг намерен соблюсти требование суда.

Справка ИА «24.kg». Интерсексуалы — люди, рожденные с половыми признаками, которые не входят в общепринятые понятия систем восприятия мужского и женского тела. Например, рождается человек с женской внешностью, но с мужским анатомическим строением. Или человек может родиться с мозаичной генетикой — вариацией XX и XY хромосом. Некоторые интерсексуалы живут и не знают о своем особенном строении тела.