Гендиректора строительной компании «Иска строй» отпустили под домашний арест

Генерального директора строительной компании «Иска строй» Нарынбека Сариева отпустили под домашний арест. Об этом сообщили дольщики, которые опасаются, что он сбежит за границу, не вернув им ни денег, ни квартир.

Ранее в Бишкекском городском суде, рассмотрев апелляцию адвоката Сариева об изменении подследственному меры пресечения под домашний арест, коллегия судей оставила Сариева под арестом.

Решение отпустить Нарынбека Сариева под домашний арест принято в Верховном суде.

Напомним, с заявлением в отношении гендиректора стройкомпании обратись дольщики, которые вложили средства в строительство трех домов, чтобы по завершении получить квартиры. Дольщики вкладывали средства с 2009 года, но многие из них до сих пор так и не получили жилье.

В отношении Нарынбека Сариева возбуждено уголовное дело по статье 166 «Мошенничество» УК КР.