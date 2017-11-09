В Бишкеке построят новую противотуберкулезную больницу

В Бишкеке построят новую современную противотуберкулезную больницу, сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, идет снос старых зданий и подготовка площадки под строительство нового помещения. Новая больница рассчитана на 129 коек. Там будут лечиться все туберкулезные больные из столицы и Чуйской области. Одно отделение предусмотрено для лечения пациентов с множественной лекарственной устойчивостью по международным стандартам.

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Строительство планируется в рамках проекта «Программа борьбы с туберкулезом V», финансируемого грантом Немецкого банка развития KFW.

На сегодня разработан и утвержден предварительный эскиз здания; получены разрешительные документы для топографической съемки, инженерно-геологических изысканий, архитектурно-планировочных (АПУ) и инженерно-технических условий (ИТУ); разработана проектно-сметная документация; составлен перечень закупаемого медицинского оборудования; проведен тендер на снос существующих зданий.