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Общество

Пока неизвестно, обжалует ли Райкан Тологонов приговор районного суда

Пока неизвестно, будет ли бывший депутат парламента Райкан Тологонов обжаловать решение Первомайского районного суда Бишкека. Об этом ИА «24. kg» сообщил его адвокат Сартбай Жайчибеков.

По его словам, у защиты есть еще три дня для подачи апелляционной жалобы в вышестоящую инстанцию. «Если решим обжаловать, то подадим. Пока этот вопрос решается», — сказал Сартбай Жайчибеков.

Напомним, 27 октября судья Марат Сыдыков приговорил Райкана Тологонова к 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Судья сообщил, что при вынесении приговора учел возраст подсудимого и применил три амнистии. В результате срок наказания сокращен на пять лет и три месяца.

Райкан Тологонов признан виновным в организации мародерства 7 апреля 2010 года, а также в незаконном приобретении и хранении оружия.
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