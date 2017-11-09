В Москве прошел литературно-поэтический вечер, посвященный юбилею Ч.Айтматова

В Москве начинается цикл мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею народного писателя Чингиза Айтматова. Об этом сообщила пресс-служба Посольства Кыргызстана в России.

По ее данным, выступившие на мероприятии отметили неоценимый вклад Чингиза Айтматова в развитие мировой и национальной культуры, в укрепление дружбы между народами.

Со сцены звучали кыргызские мелодии «Келген жок» в исполнении заслуженной артистки КР Жылдыз Осмоналиевой, «Ильястын ыры», «Махабат дастаны», «Эсимде» в исполнении талантливых соотечественников, проживающих в Москве.

Зрителям был представлен монолог матери Толгонай из повести «Материнское поле» Жаныл Асанбековой, отрывок «Бугу эне» из повести «Белый пароход», который на кыргызском языке прочитали студенты ИСАА МГУ. Театр башкирской диаспоры в Москве «Ильгам» представил театрализованную постановку по повести «Белый пароход».

Посольство вручило памятные подарки (гравюры российских художников) организаторам и участникам литературно-поэтического вечера.