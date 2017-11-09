Ответственность за состояние памятников ВОВ предлагают ввести в Кыргызстане

Активисты просят ввести ответственность районных и сельских администраций за состояние мемориальных сооружений Великой Отечественной войны и выделить дополнительные бюджетные средства на их содержание.

Об этом говорится в обращении к депутатским фракциям и спикеру Жогорку Кенеша, президенту, а также премьер-министру.

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«Более 72 лет назад наши деды и прадеды вместе отстояли нашу общую землю от врагов человечества. Все мы знаем, что было бы в случае победы нацизма. Сегодня из поколения героев в живых остались единицы, они требуют постоянной поддержки и внимания. Им не нужны деньги. Им необходимы наши слова благодарности», — отмечает председатель ОО «Центр славянской культуры» Иван Иванов.

«В течение нескольких лет совместно с активистами проводились акции в поддержку ветеранов. Зачастую в беседах отмечалась обида, с которой они воспринимают отношение властей к ним, истории, мемориальным сооружениям. Памятники во многих районах страны находятся в плачевном состоянии. Частично активисты поддерживают их в достойном виде. Но одного энтузиазма недостаточно. Необходимы хотя бы минимальные финансовые средства на их реставрацию», — говорится в обращении.