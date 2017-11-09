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Общество

Суд Шыкмаматова. Эксперты рассказали о реальной стоимости проданной автомашины

Сегодня в ходе допроса свидетелей в Первомайском районном суде Бишкека по делу депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова эксперт с 10-летним стажем Лариса Зайцева заявила, что с учетом года выпуска авто, его цвета, марки стоимость машины «Мерседес-Бенц Е 320» по среднерыночной цене в 2011 году составляла $14,5 тысячи. Таких же показаний придерживается и  эксперт Торгово-промышленной палаты КР Эмиль Асаналиев. 

По словам обоих экспертов, заключение ими делалось на основании изучения конъюнктуры рынка, посредством архивных материалов рекламных агентств того времени и по архивным данным издания «Автогид».

На следующем судебном процессе будет допрошен главный редактор «Автогида», ранее утверждавший, что в 2011 году автомашины такого класса стоили от 13 до $15 тысяч.

Напомним, 17 февраля генеральный прокурор возбудил уголовное дело в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова по статье 303 (коррупция) УК КР. По информации Генеральной прокуратуры, Алмамбет Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его победителю тендера — компании «Барат Люкс» за $13,5 тысячи, но Генпрокуратура считает, что реальная цена автомобиля на то время якобы составляла около $10 тысяч.
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