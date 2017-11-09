Комитет Госдумы рассмотрит запрет на вождение авто по национальным правам

Комитет Госдумы России по транспорту и строительству рассмотрит запрет на вождение автомобиля по национальным правам Кыргызстана. Документ направлен на рассмотрение.

Законопроект, запрещающий использование кыргызских удостоверений, инициирован депутатом от ЛДПР Игорем Лебедевым. Он внес его 27 октября, после предложения Алмазбека Атамбаева учредить Дни истории и памяти предков. 31 октября документ направили в профильный комитет.

Напомним, в июле президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий гражданам Кыргызстана работать в РФ на транспорте, не имея при этом российских водительских прав.