В Соцфонде Кыргызстана объяснили, почему начисляли пенсию отчисленному студенту

В Социальном фонде Кыргызстана объяснили, почему они начисляли пенсию по случаю потери кормильца студенту КГМА, который там не учился.

По данным пресс-службы Соцфонда, за достоверность сведений, содержащихся в этих документах, несут ответственность работодатели и компетентные органы, представляющие необходимые для назначения и выплаты пенсий документы. В данном случае — КГМА.

«Выдача застрахованным лицам заведомо недостоверных документов, повлекших неправильное назначение и выплату пенсий, если эти сведения причинили крупный ущерб, влечет уголовную или административную ответственность в соответствии с законодательством КР», — сообщили в пресс-службе.

Таким образом, Социальный фонд выплачивал пенсию в рамках действующего закона, то есть на основании представленной вузом справки.