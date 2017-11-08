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Общество

Участница из Кыргызстана завоевала Гран-при вокального конкурса в Якутии

Участница из Кыргызстана Салия Амангелди кызы выиграла главный приз конкурса национальной песни «Кустук», организованного Межрегиональным центром национальных культур Якутии. Об этом сообщило ИА «Якутия24.ру».

По его данным, Салия получила Гран-при и суперприз от администрации города — телевизор. Также она получила из рук победительницы «Кустук-2011» Евдокии Кирилловой переходящий символ конкурса.

Фото ИА «Якутия24.ру». Участница из Кыргызстана завоевала главный приз

Участники подготовили по две песни, одну из которых исполнили на родном языке.

Дипломом в номинации «За любовь к песне» награждена Надежда Карчагина (Украина), «За создание яркого образа» отмечена Анастасия Боканча (Россия), «За исполнительское мастерство» — Элиза Маданбекова (Кыргызстан), «За артистичность» — Ольга Гаряева (Украина), «Национальный колорит» — Алина Гурмеза (Молдова), «Надеждой конкурса» назван Илим Исламов (Кыргызстан). Приз зрительских симпатий присужден Альберту Слепцову (Якутия).
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