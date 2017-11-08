20:44
+12
USD 69.19
EUR 80.59
RUB 1.18
Общество

В России пресекли «челночную миграцию»

Глава МВД Владимир Колокольцев на правительственном часе в Госдуме заявил о пресечении «челночной миграции» в России. Об этом сообщило интернет-издание rambler.ru.

Ранее была распространена практика, когда граждане СНГ по истечении разрешенного срока проживания (90 дней) без дополнительных документов на территории РФ возвращались в родную страну через границу, после чего въезжали в РФ. Таким образом они избегали оформления документов еще на 90 дней.

«Ограничение продолжительности временного пребывания в безвизовом порядке позволило пресечь так называемую челночную миграцию. Это широко распространенный прием, когда 90-дневный срок обновляется путем пересечения государственной границы в течение одного дня», — сказал Колокольцев.
Ссылка:
просмотров: 553
Версия для печати
Материалы по теме
Российские и кыргызские ученые по-разному оценивают роль Октябрьской революции
Спектакль «Демон» отмечен экспертным советом премии «Золотая маска»
Кыргызстанцы напишут большой этнографический диктант
Обвиняемого в убийстве кыргызстанца экстрадируют из России
Кыргызстанцам вновь могут запретить ездить в России по национальным правам
В больнице Саратовской области остаются пять кыргызстанцев, пострадавших в ДТП
Ксения Собчак объявила о выдвижении на пост президента России
Северная Корея признала Крым российским
В Россию не пустили 20 тонн свежей сливы из Кыргызстана
В Сети сравнили российских и американских пенсионеров. И расстроились
Популярные новости
Уволены шесть главврачей в&nbsp;Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым Уволены шесть главврачей в Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым
На&nbsp;Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело по&nbsp;двум статьям&nbsp;УК На Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело по двум статьям УК
Кыргызстан обвинили в&nbsp;контрабанде оружия Кыргызстан обвинили в контрабанде оружия
Казахстан намерен усилить контроль на&nbsp;границе с&nbsp;Кыргызстаном Казахстан намерен усилить контроль на границе с Кыргызстаном
Бизнес
В&nbsp;городе Исфане открыт новый O!Store В городе Исфане открыт новый O!Store
Внимание: Офисы&nbsp;О! и&nbsp;магазины O!Store работают без выходных Внимание: Офисы О! и магазины O!Store работают без выходных
Бесплатная страховка на&nbsp;смартфон для клиентов О!Store Бесплатная страховка на смартфон для клиентов О!Store
Подключи Mega iTV и&nbsp;получи месяц бесплатного просмотра! Подключи Mega iTV и получи месяц бесплатного просмотра!