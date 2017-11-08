В России пресекли «челночную миграцию»

Глава МВД Владимир Колокольцев на правительственном часе в Госдуме заявил о пресечении «челночной миграции» в России. Об этом сообщило интернет-издание rambler.ru.

Ранее была распространена практика, когда граждане СНГ по истечении разрешенного срока проживания (90 дней) без дополнительных документов на территории РФ возвращались в родную страну через границу, после чего въезжали в РФ. Таким образом они избегали оформления документов еще на 90 дней.

«Ограничение продолжительности временного пребывания в безвизовом порядке позволило пресечь так называемую челночную миграцию. Это широко распространенный прием, когда 90-дневный срок обновляется путем пересечения государственной границы в течение одного дня», — сказал Колокольцев.