9 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

9.30-19.00 — жилмассив «Красный Строитель» (улица Беш-Кунгейская), улицы Манаса, Куренкеева, Кудурука, переулок Долонский;

9.00-18.00 — жилмассивы «Энесай» (улицы №№ 1, 2, 3), «Келечек» (западная часть, улицы №№ 4, 6, 7, 8, 11), село Орто-Сай (улица Иманалиева), проспект Жибек Жолу, улицы Фатьянова, Игембердиева, Горького, Орловская, Панфилова, Толстого, Боталиева, Фере, Ташкентская, Репина, Космическая, Ахунбаева, Абдыкадырова, Красная, Асаналиева, переулки Украинский, Барнаульский, Ижевский;

9.00-16.00 — улицы Западная, Курманджан Датки, Джалиля, Ялтинская, проспект Жибек Жолу;

9.00-11.30 — улицы Горького, Шабдана Баатыра;

11.00-12.00 — жилмассив «Рухий Мурас» (улицы 7-я, 8-я);

13.00-15.00 — миркрорайон «Тунгуч», 5-8, 21, 23, 25, 27, 36, 36/1а, 36/1б, 36/2, 37, 39;

15.00-17.00 — микрорайон «Тунгуч», 25/1;

9.00-17.00 — улицы Абая, 107, Приморская, Луговая, Киркомстром, Астраханская;

9.00-13.00 — улицы Тыныстанова, Киевская.

В Чуйской области:

9.00-17.00 — села Маевка (МТФ-2), Ленинское (улицы Восточная, Виноградная, Сельповская, Подгорная), Гроздь (улицы Чуйская, Юбилейная), Лебединовка (улицы Луганская, 8 Марта, Чапаева, Кирова), Байгельди (улицы Байгельди, Дачная, Северная, Токтогула), Айдарбек (улица Кайырма), Кайырма (улица Кайырма), Кок-Джар (улицы Маликова, Чон-Багыш, Эгимбаева, Уметалиева, Карагул Акмат), Кара-Джигач, Бек-Тоо, Лесхоз, МТФ, жилмассив «Тендик»;

8.30-17.00 — села Сокулук (улица Кайназаровой), Чат-Куль (улица Украинская), Новопавловка (улица Крупской), Нижнечуйское (улицы Трудовая, Гагарина), Джаны-Пахта (улицы Столбовая, Мичурина, Северная, Западная), город Кара-Балта (западный квартал, 1-11, улицы Пограничная, Комсомольская, Агрономическая, Панфилова, Первомайская, Суворова, Молодежная, Фрунзенская, Центральная, Красноармейская, Коммунальная);

8.00-17.00 —село Сосновка (улица Абдыжапарова).

В Иссык-Кульской области: