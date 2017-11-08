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Общество

Суд Шыкмаматова. Процесс в очередной раз перенесли

В Первомайском районном суде Бишкека в очередной раз перенесено заседание по делу депутата Алмамбета Шыкмаматова в связи с отсутствием переводчика для подсудимого Али Юкселя.    

Адвокаты, подсудимые и прокурор предложили отложить слушание. Следующее заседание назначено на завтра.  

Напомним, 17 февраля генеральный прокурор возбудил уголовное дело в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова по статье 303 (коррупция) УК КР. По информации Генеральной прокуратуры, Алмамбет Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его победителю тендера — компании «Барат Люкс» за $13,5 тысячи, но Генпрокуратура считает, что реальная цена автомобиля на то время якобы составляла около $10 тысяч. 
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